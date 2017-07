Ele se desligou do PSDB no início do ano, partido em que foi filiado por 15 anos, inclusive já tendo sido presidente do Diretório Municipal.

De acordo com Bruno, a escolha pelo novo partido foi devido à proximidade com o grupo político do ex-prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, com quem trabalhou entre 2010 e 2012 como chefe de Gabinete das Secretárias Regionais Pampulha e Venda Nova.

“Além disso, o PSB em Formiga conta com grandes nomes em seu quadro, o que é uma grande motivaçãopara caminharmos juntos”, disse Bruno.