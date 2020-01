Um acidente foi registrado na noite dessa quarta-feira (22) na rodovia MG-439, entre Pains e Arcos.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), um caminhão Iveco/Tector, carregado com calcário, seguia pela rodovia sob chuva, quando na altura do km 03, já nas proximidades da BR-354, o condutor de 35 anos se deparou com um buraco na pista.

Ele relatou que não conseguiu desviar e, no momento em que o caminhão passou sobre o buraco, teve uma pane elétrica. Com isso, o condutor perdeu o controle direcional do veículo, que cair na canaleta, ficando parcialmente tombado sobre um barranco. Não houve vítimas.

