A Defesa Civil de Ouro Preto e o Corpo de Bombeiros interditaram uma casa na cidade histórica depois que um buraco se abriu e revelou uma mina escondida debaixo do imóvel.

Uma vistoria foi feita na semana passada e os bombeiros precisaram descer, de rapel, por uma fenda de cerca de 14 metros. Dentro do buraco, constataram que havia uma mina escondida no local. De acordo com a Defesa Civil, o local foi interditado e, agora, está sendo estudada por engenheiros de minas e geólogos da Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop).

As quatro pessoas de uma mesma família que vivem no imóvel tiveram que deixar a casa às pressas. A princípio, segundo a Defesa Civil, a casa teria sido construída em uma rocha mais resistente e, por isso, não caiu.