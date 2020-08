O Corpos de Bombeiros vai retomar, nesta quinta-feira (26), as buscas pelos últimos 11 desaparecidos no rompimento da barragem de Brumadinho, na Grande BH. Foram 158 dias de suspensão dos trabalhos devido à pandemia de covid-19.

Para retornar com as atividades, os militares terão que seguir uma série de medidas de proteção, aprovadas pela Secretaria de Saúde. Além dos cuidados com a higienização e aferição de temperatura, os agentes deverão evitar aglomerações.

Assim, os bombeiros terão que manter distância de 2,5 metros uns dos outros nos refeitórios e ao usar carros de cinco lugares só poderão transportar três ocupantes.

Agentes com 60 anos ou pais e diagnosticados com doenças como cardiopatias e problemas crônicos não deverão ser escalados. A qualquer sintoma gripal, o agente deverá procurar o serviço de saúde.