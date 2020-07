O Corpo de Bombeiros vai suspender as buscas pelo corpo de Felipe Tadeu Benedito, de 30 anos, que desapareceu após pular de uma embarcação no Lago de Furnas. O caso ocorreu no início da noite de 27 de junho, nas imediações da ponte do Rio Turvo, em Capitólio. Até nesta terça (14), o corpo não havia sido localizado.

O comandante da 2ª Companhia dos Bombeiros de Passos, primeiro-tenente Daniel Alves, revelou que as buscas pelo corpo de Felipe nas águas da represa serão totalmente encerradas nesta quarta-feira (15).

“[A decisão ocorreu] Em função da logística para o deslocamento dos soldados de Guaxupé, Passos, e da área a ser buscada já ter sido totalmente varrida. Outros detalhes são que as ações dos mergulhadores são bastante dificultadas em razão da profundidade, turbidez da água e a enorme quantidade de galhos de árvores, na qual o risco para a integridade física dos militares exceder o limite aceitável para as buscas em se tratando de possível óbito, e quando todos os meios possíveis e disponíveis foram utilizados”, explicou.

A Marinha do Brasil (MB) informou que a Delegacia Fluvial de Furnas (DelFurnas) tomou conhecimento na manhã de 28 de junho do desaparecimento de Felipe, que teria saltado de uma embarcação, no Rio Turvo. Imediatamente, a DelFurnas enviou uma equipe de busca e salvamento ao local, para auxiliar na ocorrência. No momento do ocorrido, o próprio condutor da embarcação procurou pelo banhista, mas não obteve sucesso.