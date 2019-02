Até o dia 24 deste mês, a C&A está com as inscrições abertas para o Programa de Trainee 2019. As vagas são para formação como gerente de produto e gerente de loja, com oportunidades para as regiões Sudeste e Nordeste do país.

Os selecionados irão participar de um programa de desenvolvimento estruturado com duração de um ano e meio para formação de gerentes de loja e de dois anos para os gerentes de produto, e há possibilidade de ascensão de carreira ao final do programa.

Durante este período, os selecionados serão responsáveis pela condução de um projeto estratégico e terão contato direto com os líderes da empresa por meio de orientações e de oportunidades de aceleração de carreira, além de treinamentos internos para atuarem, no futuro, como executivos na companhia.

Os candidatos às vagas de gerente de produto devem ter concluído o curso superior entre dezembro de 2013 e dezembro de 2018, ter experiência de pelo menos um ano em qualquer segmento, inglês avançado e disponibilidade para atuar em Barueri, no Estado de São Paulo.