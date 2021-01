Uma cabeça d’água, na região conhecida como Cachoeira da Cascatinha, ou Ecoparque Capitólio, arrastou 9 pessoas. A ocorrência foi registrada às 14h20 na Sala de Operações da Fração BM de Piumhi.

De acordo com os bombeiros, foram:

– 3 vítimas arrastadas e ilhadas na outra margem da cachoeira próximo a queda da água, porém em segurança (esperando abaixar o nível d’água)

– 3 vítimas ilhadas em uma pedra no meio do curso d’água da cachoeira, sendo uma vítima com fratura exposta na perna;

– 3 vítimas arrastadas pelas águas: uma vítima à destino, duas vítimas vieram a cair no lago de Furnas (Poço dos Cânios) e dessas, uma ficou submersa e a outra na superfície.

De acordo com informações do portal G1, o fenômeno causou dois possíveis óbitos.

Para as ações de salvamento foi montada uma estrutura no local composta por:

Guarnição Bombeiro Militar de Piumhi com cinco militares (com mergulhadores); Guarnição BM de Passos com 6 militares (com mergulhadores); Guarnição PM de Capitólio com 3 militares; Companhia de Operações Aéreas de Varginha com Suporte Avançado de Vida; e o Pelotão de Busca e Salvamento de BH que está em deslocamento.

Foram empenhadas ainda: 2 Unidades de Resgate; 2 Auto Salvamento; uma viatura policial e uma Aeronave.

Cabeça d’água

Diferente do fenômeno conhecido como tromba d’água, que é um tornado que acontece tanto na água salgada quanto na água doce, a cabeça d’água acontece depois de uma chuva forte que aumenta o nível do rio e provoca enxurrada por conta do fluxo de água

Fonte: Onda Oeste FM