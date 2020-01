A Secretaria de Desenvolvimento Humano apresentou o resultado referente aos atendimentos realizados pelo Cadastro Único em 2019.

Em Formiga, foram realizados mais de 5.500 atendimentos em 2019. Os dados são referentes a atualizações e inclusões cadastrais. De acordo com a equipe gestora do Cad Único, os procedimentos referentes aos cadastros das famílias são realizados exclusivamente nos Centros de Referência em Assistência Social (Cras).

No entanto, no ano passado, foram realizadas visitas domiciliares, buscas ativas e atendimentos itinerantes no perímetro urbano e na zona rural. As atividades de monitoramento dos benefícios, acompanhamento das condicionalidades do Programa Bolsa Família (saúde e educação) e fiscalizações são realizadas na sede da Desenvolvimento Humano.

O Cad Único é a porta de entrada para diversos programas do Governo Federal, como o Bolsa Família, o Benefício de Prestação Continuada, a Tarifa Social e a Identidade Jovem. Ele também é usado como um mapa que identifica as necessidades da população e, desta maneira, ajuda a nortear as políticas sociais.