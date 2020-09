A Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa informa que está recebendo, até o dia 3 de outubro, o requerimento ao Auxílio Financeiro Emergencial que trata a Lei nº 14.018 de 29 de junho de 2020 por meio do formulário “auxílio financeiro emergencial”.

O Auxílio Emergencial às ILPIs – Lei 14.018/20 destina-se às Instituições de Longa Permanência para Idosos, públicas ou privadas, de caráter assistencial, sem finalidade lucrativa, e cuja atividade se dê de modo continuado e com número de inscrição ativo no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).

Requerimento do auxílio financeiro

Para acessar o Formulário clique aqui

Orientações sobre o Cadastramento Nacional ao Auxílio Emergencial às ILPIs – Lei 14.018/20

Para preencher o formulário on-line será necessário inserir as seguintes informações:

Informações cadastrais da ILPI

Informações do representante legal da ILPI

CNPJ; (arquivo em PDF)

Estatuto e Ata de composição da atual diretoria ou Contrato Social; (arquivo em PDF)

Normativo de criação, se ILPI pública; (arquivo em PDF)

Declaração do número de idosos institucionalizados.(Consolidado – lista em PDF contendo nome, sexo, data de nascimento e se possível o nº do RG e CPF)

Declaração do número de funcionários. (Consolidado – lista em PDF contendo nome, CPF e função)

RG e CPF do representante legal da instituição;(Cópia do RG e CPF digitalizado em arquivo único no formato PDF)

Requerimento do auxílio financeiro emergencial, (arquivo em PDF – modelo abaixo)

Licença de funcionamento expedida pelo órgão da vigilância sanitária municipal; ou declaração de funcionamento expedida por órgão municipal; ou declaração de funcionamento expedida por Conselhos Estaduais e Municipais de Direito da Pessoa Idosa; ou declaração de funcionamento expedida por Conselhos Estaduais e Municipais de Assistência Social.

Dúvidas podem ser enviadas para: auxilioemergencial_ilpi@mdh.gov.br

Fonte: Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos