As provas para formação de cadastro de reserva para o cargo de servente de limpeza da Secretaria Municipal de Saúde serão aplicadas na Escola Municipal Professor Franklin de Carvalho, no próximo sábado (22), das 14h às 17h.

As inscrições ocorreram na segunda-feira (17), e 290 pessoas se inscreveram. Os candidatos deverão comparecer ao local de realização da prova com antecedência mínima de 30 minutos do horário de início, com lápis, borracha, caneta esferográfica azul ou preta, documento oficial com foto e protocolo de inscrição.

O processo seletivo simplificado será realizado em uma única etapa, de caráter eliminatório e classificatório, sendo uma prova objetiva contendo dez questões de múltipla escolha, valendo dez pontos cada uma. Serão oito questões de conhecimentos gerais (português e matemática) e duas de saúde pública. Confira o edital.

A Escola Municipal Professor Franklin de Carvalho fica à Rua Ramiro Correa, 185, Bairro Areais Brancas.