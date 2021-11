O cadastramento escolar 2022 será unificado entre as redes municipal e estadual em 26 cidades que fazem parte da Superintendência Regional de Ensino de Divinópolis. Veja abaixo a lista de cidades que aderiram ao Sistema Único de Cadastro e Encaminhamento para Matrícula (Sucem).

Pais ou responsáveis ou o próprio estudante, se maior de 18 anos, interessado em estudar na rede pública de ensino de Minas Gerais em 2022, deverão realizar o cadastro no Sucem entre os dias 17 de novembro e 10 de dezembro.

O cadastro escolar e o encaminhamento dos candidatos às vagas. No ensino fundamental e ensino médio, serão realizados de forma unificada, ou seja, após a inscrição e divulgação do resultado, a escola indicada para a realização da matrícula, mais próxima da residência do estudante e que possua vaga para a etapa pleiteada, poderá ser municipal ou estadual.

De acordo com o governo de Minas, os municípios que aderiram ao cadastro unificado o procedimento irá funcionar da seguinte maneira: quando o candidato fizer a inscrição, o sistema exibirá escolas estaduais e municipais mais próximas do endereço informado, de acordo com a etapa de ensino pretendida.