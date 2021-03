A Prefeitura de Arcos, por meio da Secretaria de Saúde, disponibiliza a partir desta sexta (5), o processo de cadastro para imunização contra a Covid-19 dos trabalhadores do serviço de saúde do município.

O procedimento deve ser feito na página do município na internet, uma vez que o modelo de cadastro torna-se necessário para oferecer um critério organizacional dentro do citado grupo.

De acordo com as informações do Executivo, o cidadão deve entrar no site da Prefeitura e acessar a aba “ agendamento para vacinação covid-19 para profissionais da saúde”. Após preencher e enviar todos os dados solicitados, a Secretaria de Saúde vai analisar a ficha da pessoa e agendar a vacinação em um local ainda a ser definido.

Vale lembrar que: *que a imunização desse grupo depende da chegada de remessas da vacina, sendo que, no caso, o cadastro torna-se apenas um meio de adiantamento, organização e otimização dos trabalhos. *que o cadastro gera um banco de dados para a secretaria, com data e hora que a pessoa realizou o registro – sequência que será seguida no momento do agendamento. *e que o trabalhador tem que ter vinculação ativa com o serviço de saúde, ou seja, tem que estar em atividade, registrado em algum serviço.

A título de informação, fazem parte deste grupo prioritário: aqueles que atuam em espaços e estabelecimentos de assistência e vigilância à saúde, sejam eles hospitais, clínicas, ambulatórios e outros locais. Desta maneira compreende tanto os profissionais da saúde – como médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, biólogos, biomédicos, farmacêuticos, odontólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, profissionais da educação física, médicos veterinários e seus respectivos técnicos auxiliares – quanto os trabalhadores de apoio, como recepcionistas, seguranças, pessoal da limpeza, cozinheiros e auxiliares, motoristas de ambulâncias e outros, ou seja, aqueles que trabalham nos serviços de saúde, mas que não estão prestando serviços diretos de assistência à saúde das pessoas. A vacina será ofertada também para acadêmicos em saúde e estudantes da área técnica em saúde em estágio Hospitalar, Atenção Básica e Clínicas, aqueles profissionais que atuam em cuidados domiciliares, como cuidadores de idosos e doulas/parteiras, bem como funcionários do sistema funerário que tenham contato com cadáveres potencialmente contaminados.



Como proceder