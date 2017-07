A direção do Presídio Floramar em Divinópolis informou que haverá mudanças no procedimento de cadastro de visita e de atendimento da Assistente Social. O objetivo é prestar um serviço humanizado, retirando as demandas existentes das portarias da unidade prisional para um atendimento individual e reservado.

De acordo com a diretora do presídio, Elisabete Pinheiro Fernandes, a partir do dia 3 de agosto deste ano os cadastros de visitas social, assistida e íntima serão realizados na Unidade de Atendimento Integrado (UAI) de Divinópolis, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O atendimento da Assistente Social do Presídio Floramar por meio do Núcleo de Atendimento à Família (NAF) também será no UAI.

Para a realização de visitas deve ser efetuado um cadastro prévio. É necessário agendamento com a Assistente Social para entrevista/cadastro de visita íntima e assistida. Feito o cadastro, o cidadão deve retornar depois de dez dias úteis à UAI. Nesta fase, são providenciados o credenciamento, o registro fotográfico e o biométrico.

O visitante receberá uma credencial com validade de um ano. Ela deve ser renovada dias antes de o prazo expirar. Não é preciso fazer novo cadastro quando o preso é transferido de unidade. Prevalece a validade inicial da credencial.

Elisabete lembrou que os presos admitidos no Presídio Floramar provenientes da Delegacia de Polícia Civil ficarão em observação, sem receber visitas ou pertences por 10 dias. Os presos admitidos no presídio transferidos de outras unidades não terão período de observação.

Após o prazo de observação, ainda conforme a diretora do presídio, os presos poderão receber visitas de parentes de 1º grau – pais, irmãos maiores de 12 anos, companheiras, esposas, filhos e avós. As visitas ocorrem nos finais de semana, conforme orientações recebidas no dia do cadastro. O agendamento on-line pode ser feito no site do UAI.