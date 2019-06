Um estudo do Conselho Federal de Medicina mostrou, em números, como o uso da cadeirinha reduziu as mortes de crianças em acidentes de trânsito.

É uma tragédia que se repete diariamente. No domingo (23), dois meninos, um de 4 e outro de 9 anos, foram arremessados para fora do carro, que capotou em uma estrada gaúcha. Segundo a Polícia Militar, as crianças estavam sem cadeirinha nem cinto de segurança. Arthur, o caçula, morreu na hora. O mais velho foi internado em estado grave.

A segurança dos filhos é prioridade absoluta para a Ana Paula. Ela admite que dá uma certa preguiça entrar no carro até porque dá trabalho acomodar o Rafael, de apenas 2 anos. Tem ainda o Guilherme e o Alexandre, de 3, e, no banco de trás, ainda tem o Henrique, de 5. Mas uma pesquisa mostra que a mãe dos meninos está certíssima: vale a pena o esforço.