Após quase treze anos atuando em salvamentos e resgates, a cadela Bala, do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, morreu na sexta-feira (8).

A cadela atuou em buscas de tragédias como as de Mariana, em 2015, e Brumadinho, em 2019, além de ter ajudado os bombeiros durante as enchentes no Espírito Santo.

Em uma rede social, a corporação lamentou a morte da cadela. “Nos emprestou com amor e lealdade a habilidade de farejar a vida. E foram muitas”, diz um trecho do texto publicado pelos bombeiros.



Bala, que nasceu em março de 2008, foi o primeiro cão de salvamento do Estado e faleceu de causas naturais.