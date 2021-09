O vereador membro da Comissão de Bem-Estar e Proteção Animal da Câmara de Divinópolis, Flávio Marra (Patriota), e uma equipe do Centro de Referência de Vigilância em Saúde Ambiental (Crevisa) resgataram na manhã desta quinta-feira (9) três cachorros e dois gatos que foram flagrados com sinais de maus-tratos em uma residência do Bairro Davanuze. Em uma rede social do vereador, uma pessoa que se diz dona dos animais se posicionou sobre a ação.

Após denúncia de moradores sobre a situação dos animais, o vereador Flávio Marra, o prefeito Gleidson Azevedo (PSC), Polícia Militar (PM), membros do Crevisa e Vigilância Sanitária estiveram na residência na quarta e comprovaram a denúncia.

Em informações ao portal G1,o vereador Flávio Marra disse que ele esteve na casa por três vezes na quarta para tentar resolver o problema. No entanto, a proprietária dos animais não estava no local. “Eles estavam sem ração, sem água, estavam no sol. Eu fiz contato com a dona e ela disse que não abriria mão dos animais”, conta. Nesta quinta, ao retornar ao endereço, o vereador destacou que a situação dos animais permanecia a mesma. “Fomos lá hoje e os cachorros estava na mesma situação, então a gente entrou em contato com Crevisa. O portão da casa estava fechado apenas com um arame passado. Entramos e fizemos o resgate dos animais”, completou.

Os três cães resgatados no imóvel foram levados para a sede do Crevisa. A assessoria de comunicação da Prefeitura informou que os animais vão passar por avaliação do médico veterinário. Ainda segundo a assessoria, somente após a avaliação médica é que será definido o destino dos cães.