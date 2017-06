Na sexta-feira (9), foi realizada mais uma reunião do projeto Café com o Social. A convidada desta vez foi a presidente da Câmara Municipal de Formiga, Wilse Marques.

A presidente se reuniu com os coordenadores dos equipamentos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano para tratar sobre assuntos referentes a atividades socioassistenciais em Formiga.

A supervisora do Suas (Sistema Único de Assistência Social), Lindamar Azarias, destaca que o Café com o Social já está trazendo benefícios à sociedade formiguense e que a reunião com Wilse foi muito produtiva, sendo que, em breve, ações esboçadas neste encontro deverão ser colocadas em prática.