Em entrevista ao quadro ‘Na Cama’, no canal de Giovanna Ewbank no Youtube, Caio Castro falou um pouco sobre sua carreira, vida pessoal, a fama de pegador e, claro, sua relação com Grazi Massafera . Apontado como affair de Grazi, Caio foi sucinto ao rotular seu envolvimento com a atriz. “Status limitam”, concluiu ele.

