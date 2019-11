Parece que Grazi Massafera não é a única na fila de Caio Castro. De acordo com a colunista Fábia Oliveira, o ator também estava vivendo um conto de fadas ao lado de Dandara Mariana , que havia terminado o namoro com Alessandro Motta.

Leia também: Acabou o amor? Caio Castro declara que está solteiro

arrow-options Reprodução/Instagram Dandara Mariana, Caio Castro e Grazi Massafera





Leia também: Caio Castro explica motivo de não expor namoro com Grazi Massafera

Segundo a jornalista, Caio Castro e Dandara teriam se relacionado por cerca de um mês e chegaram a ficar no mesmo quarto de hotel, quando a atriz viajou com o elenco do “Dança dos Famosos” para os ensaios em São Paulo. Eles também foram vistos passeando juntos pela cidade.

Mas, a colunista garante que o romance foi algo passageiro, pois no Rock in Rio Caio Castro e Grazi Massafera curtiram o festival agarradinhos , e Dandara resolveu botar um fim neste caso e reator o namoro com o ex.