A Caixa Econômica Federal informou que abrirá 799 agências em todo o país neste sábado (24) para atender a serviços essenciais. O horário de funcionamento será das 8h às 12h.

As unidades terão fluxo de clientes controlado, e nas salas de autoatendimento será permitida a entrada de um ou dois clientes por máquina, de acordo com o espaço físico disponível.

Tais medidas visam a manter o distanciamento mínimo de um metro entre as pessoas.

Poderão ser realizados os seguintes serviços:

– Saque INSS sem cartão

– Saque de seguro-desemprego ou seguro-defeso sem cartão e senha

– Saque do Bolsa Família e outros benefícios sociais sem cartão e senha

– Pagamento de abono salarial e FGTS sem cartão e senha

– Saque de conta salário sem cartão e senha

– Desbloqueio de cartão e senha de contas

As agências da Caixa que estarão funcionando em horário especial no sábado podem ser conferidas no site da instituição.

Fonte: Globo.com