Quem tem direito ao saque?

Tem direito a sacar o dinheiro do FGTS quem tem saldo em uma conta inativa até 31 de dezembro de 2015. Uma conta fica inativa quando deixa de receber depósitos da empresa devido à extinção ou rescisão do contrato de trabalho.

O trabalhador deve estar afastado do emprego a que a conta inativa está vinculada pelo menos desde o fim de 2015.

O trabalhador não pode sacar o FGTS de uma conta ativa, ou seja, que ainda receba depósitos pelo empregador atual.

Documentação necessária

• Agências Caixa: número de inscrição do PIS/PASEP, documento de identificação do trabalhador e comprovante finalização do contrato de trabalho (CTPS ou termo de rescisão do contrato de trabalho).

• Correspondentes Caixa Aqui e Lotéricas: valores até R$ 3.000 podem ser retirados apresentando documento de identificação do trabalhador, Cartão do Cidadão e senha.

• Autoatendimento: para valores até R$ 1.500, com a senha do Cartão Cidadão e valores até R$ 3.000 com Cartão do Cidadão e senha.

Segundo Occhi, o valor total dos saques das contas inativas deve superar a expectativa inicial de R$ 35 bilhões e chegar a R$ 40 bilhões.

De acordo com o presidente da Caixa, o valor aumentou porque muitas contas que não eram registradas como inativas passaram a ser nos últimos meses depois que trabalhadores procuraram o banco e apresentaram termo de rescisão do contrato de trabalho.

Do dia 10 de março, quando os saques foram liberados na primeira fase, até 2 de junho, a Caixa registrou o saque de mais de R$ 27 bilhões de contas inativas. Foram beneficiados 16,3 milhões de pessoas. Segundo o banco, o valor equivale a 95,2% do previsto inicialmente para o pagamento no período.

A última etapa de saques, para nascidos em dezembro, está prevista para começar no dia 14 de julho. O prazo final para saque de recursos das contas inativas, para nascidos em qualquer mês, é 31 de julho.