Da Redação

A Prefeitura de Formiga divulgou nessa terça-feira (29), que já deu início à obra para a recuperação da caixa d’água do Terminal Rodoviário.

Os trabalhos começaram na segunda-feira (28), com a montagem de andaimes no entorno da caixa que será pintada nos próximos dias. Também será providenciada a recuperação dos letreiros que ficam no topo da caixa para que voltem a funcionar.

De acordo com o secretário-adjunto de Obras, Raimundo José Barbosa, a expectativa é de que a reforma seja concluída em até 30 dias.

Decoração de Natal

Ainda segundo a Prefeitura, a equipe da Secretaria de Cultura estuda a possiblidade de montar uma árvore de Natal gigante utilizando a própria estrutura da caixa d’água, como já ocorreu há vários anos. A viabilidade desta ideia deve ser analisada nos próximos dias.