A Caixa Econômica Federal já disponibilizou as cinco parcelas do Auxílio Emergencial para os 19,2 milhões de beneficiários elegíveis do Bolsa Família. No total, foram R$ 75,9 bilhões em mais de 96 milhões de pagamentos para este público.

O maior programa de transferência de renda da história do país já pagou R$ 184,6 bilhões para 67,2 milhões de brasileiros. Foram 261,9 milhões de pagamentos no total. “A diferença entre o número de pagamentos e beneficiários ocorre porque as parcelas foram pagas de acordo com a aprovação dos cadastros, em tempos diferentes”, explica do presidente da Caixa, Pedro Guimarães. “É importante ressaltar que todos vão receber as cinco parcelas a que têm direito”, completa.

Além dos beneficiários do Bolsa Família, outros 2,5 milhões de brasileiros cadastrados pelo App/Site do Auxílio Emergencial e CadÚnico já receberam a quinta parcela, somando R$ 1,6 bilhão liberados.

Ao todo, somando esses beneficiários e os do Bolsa Família, 21,7 milhões de pessoas já receberam cinco parcelas do Auxílio Emergencial, num total de R$ 16,8 bilhões.