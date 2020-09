A Caixa Econômica supera nesta sexta-feira (18) o volume de R$ 200 bilhões em pagamentos do Auxílio Emergencial para 67,2 milhões de brasileiros, num total de 288,3 milhões de pagamentos.

A maior ação de pagamento social da história do país atinge a marca histórica no dia em que inicia o crédito de R$ 2,6 bilhões do Auxílio para 4 milhões de beneficiários nascidos em julho, conforme o calendário do Ciclo 2, e a disponibilização de R$ 429,5 milhões referente à primeira parcela do Auxílio Emergencial Extensão para 1,6 milhão de beneficiários do Bolsa Família com final de NIS número 2.

Os ciclos de crédito em conta e saques em espécie seguem até dezembro para o pagamento das cinco parcelas definidas pelo Governo Federal para o público do CadÚnico e para quem se cadastrou pelo App CAIXA | Auxílio Emergencial ou pelo site auxilio.caixa.gov.br.

Pagamento também no sábado: