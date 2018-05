A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas, divulgou que a partir desta quinta-feira (17) a Caixa Econômica Federal está credenciada para fazer o empréstimo consignado para os servidores municipais efetivos.

O valor máximo do empréstimo é calculado de acordo com o salário do funcionário e a prestação não ultrapassa 30% do que ele recebe.

Segundo a Caixa, não é preciso avalista para adquirir o crédito. O valor das parcelas é descontado diretamente do holerite do servidor, antes mesmo de o dinheiro cair na conta dele. Caso os funcionários tenham interesse no empréstimo consignado, devem procurar os agentes credenciados pela Caixa para buscar mais informações, entregar a documentação necessária e assinar o contrato do empréstimo.