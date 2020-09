A Caixa Econômica Federal (CEF) libera neste sábado (12) saques e transferências de novas parcelas do Auxílio Emergencial, para 7,6 milhões de beneficiários do programa nascidos em outubro e novembro.

Estão nesse grupo todos os trabalhadores do Cadastro Único fora do Bolsa Família e os inscritos por meio do site ou aplicativo do programa aprovados até o sexto lote. As liberações para os trabalhadores do sétimo lote, e aqueles que foram aprovados em lotes anteriores mas tiveram os pagamentos reavaliados em agosto, terão saques liberados mais tarde.

Todos já podiam usar os recursos para pagamento de contas e compras por meio do cartão virtual.

O pagamento da quinta parcela do benefício para os trabalhadores que fazem parte do Bolsa Família foi concluído no dia 31 de agosto.