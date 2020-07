O segundo jogo do Cruzeiro após retomada do Campeonato Mineiro é uma decisão. Contra a Caldense, nesta quarta-feira (29), às 21h30, no estádio Ronaldão, em Poços de Caldas, a Raposa precisa da vitória para passar de fase. E não é qualquer triunfo que os cruzeirenses precisam: para ir às semifinais sem depender de nenhum outro resultado será preciso vencer por três gols de diferença.

A classificação até a décima rodada aponta o Cruzeiro na quinta colocação com 17 pontos e a Caldense com 20 pontos na terceira posição. O confronto é direto e um time vai eliminar o outro, sendo que para Enderson Moreira e seus comandados só uma vitória com placar avantajado interessa.

A missão cruzeirense não será fácil por alguns motivos importantes. Um desses é que a veterana terá vantagens por jogar, mesmo que sem torcida, em seus domínios, onde o time conhece cada centímetro do campo de jogo e do gramado (ou da falta dele).

O gramado do estádio Ronaldão foi criticado de forma intensa nas redes sociais após a Caldense vencer o Tupynambás na rodada passada. Fato ocorrido pelo aspecto da grama, “queimada” por causa do inverno, o que deixa o aspecto do tapete nem tão verde como deveria.