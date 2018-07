O calendário de vacinação para cães e gatos na zona urbana de Formiga teve a data alterada. As vacinas seriam aplicadas nos dias 4 e 18 de agosto, com a alteração, a imunização dos animais ocorrerá nos dias 4 e 25.

De acordo com a Secretaria de Saúde, a data precisou ser alterada devia à Campanha Nacional contra Poliomielite e Sarampo que ocorrerá no dia 18.

A vacinação será oferecida em diversos pontos da cidade de 8h30 às 16h. Nos dias 20 e 24 haverá posto fixo de vacinação no Setor da Dengue, que funciona no Edifício Antônio Vieira, localizado à rua Dr. Teixeira Soares, no Centro. O horário será de 8h às 11h e de 13h as 16h.

A Secretaria de Saúde solicita aos donos dos animais que tiverem o cartão de vacina dos pets para apresentar na hora da vacinação. Aqueles que ainda não o possuem podem fazer o cartão no ato.