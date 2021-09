A previsão indica calor intenso e baixos índices de umidade para o último fim de semana do inverno no Centro-Oeste de Minas. Conforme explicado por professor de climatologia da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM), Leandro de Godoi Pinton, o clima é resultado da ação de uma alta pressão sobre a região central do Brasil que se estende para o Sudeste do país.

“Os movimentos do ar associados ao referido sistema atmosférico dificultam a formação de nuvens de chuva e propiciam condições para o aumento de temperatura e a baixa umidade relativa do ar”, detalhou.

A previsão indica que durante todos os dias a umidade varia entre 20% e 30%, valor inferior ao recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), que determina como variação ideal 60% a 80%.

Conforme Pinton, o desconforto será agravado no domingo (19), quando a temperatura pode chegar a 36ºC e a umidade do ar deve ficar em estado de atenção.