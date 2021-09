Com temperaturas próximas aos 40°C e umidade abaixo de 20%, o fim de semana no Centro-Oeste de Minas deve ser de calor intenso. Segundo o climatologista William Borges há expectativa de chuvas, mas na forma de pancadas isoladas e abaixo dos 10 milímetros, o que não é considerado significativo.

A possibilidade de chuva é resultado da passagem de uma frente fria de origem amazônica, que atuou na região na quinta-feira (9). Ela chegou acompanhada de um corredor de umidade, o que causou chuva significativa em algumas partes do país e deve causar pancadas isoladas no Centro-Oeste de Minas.

“O ar deve melhorar por um ou dois dias, mas depois o anticiclone do Atlântico Sul, que atuava na atmosfera e inibia a formação de nuvens nas regiões, deve voltar a atuar”, explicou o climatologista.

Com a volta do fenômeno, o calor retornará de forma intensa e a umidade do ar pode ficar abaixo dos 20%. Conforme o Climatempo, o dia mais quente na região deve ser esta sexta-feira; maior máxima é esperada para Divinópolis, onde deve fazer 36°C ao longo do dia.