A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Formiga continua avançando nas tratativas para construir uma sede própria para o Poder Legislativo.

O presidente da Casa, Flávio Martins, esteve na manhã desta sexta-feira (3), reunido com a secretária municipal de Administração e Gestão de Pessoas, Milena Ribeiro, e o secretário de Obras, Felipe Basílio, para definir os próximos passos.

Flávio esteve acompanhado da auditora da Câmara, Mariana Souza, do pregoeiro, Marco Aurélio Almeida, e do representante da comissão de licitação, Ederson Morais.

Pelo Poder Executivo, também estiveram presentes os assessores jurídicos do setor de licitações, Antônio Monteiro Júnior e Rodrigo Arantes, e o diretor de compras, Fábio Carvalho.

Na reunião ficou definido que a Câmara dará andamento no processo licitatório do projeto do prédio.

Posteriormente, a Prefeitura contratará empresa para a execução da obra, que será fiscalizada por engenheiro contratado pelo Legislativo. Toda a despesa com a obra será da Câmara, sendo o pagamento será feito com a sobra do duodécimo.

Durante o encontro, Flávio explicou que fará visita a Câmaras Municipais que tenham sedes que possam servir de modelo para Formiga, principalmente para construir um prédio que seja econômico e funcional para os formiguenses.

A nova sede

Há alguns anos, o Ministério Público vem cobrando da Câmara Municipal uma solução para os problemas de acessibilidade do prédio onde, atualmente, funciona a Casa.

Os presidentes que passaram nesse período negociaram com o MP diversas alternativas, como locação de outro imóvel ou adequação do atual, mas sem conseguir efetivar alguma solução.

O atual presidente, Flávio Martins, considerou como melhor alternativa a construção de uma sede própria para o Poder Legislativo, erguendo um prédio dentro das necessidades da Casa e deixando de pagar aluguel.

A mudança para uma sede própria também gerará uma significativa economia para a Câmara, que atualmente paga mensalmente R$ 10.657,70 de aluguel.

A previsão é de que a nova sede seja construída em terreno situado à avenida Padre Leão João Dehon, no bairro Santa Tereza, ao lado da Secretaria Municipal de Educação. O lote possui área de 2 mil metros quadrados.

