Da redação

O prefeito Eugênio Vilela esteve nesta terça-feira (25), na Câmara Municipal e recebeu da Mesa Diretora um cheque no valor de R$150 mil.

Desse valor, R$100 mil serão utilizados para adquirir cirurgias eletivas. Os R$50 mil restantes serão empregados em algumas necessidades especiais, sendo que parte será utilizada no apoio à Festa do Congado.

O valor é referente à economia feita pelo Legislativo de janeiro até este mês. Além de Eugênio, estiveram na Câmara, o chefe de Gabinete, Thiago Pinheiro e o secretário de Comunicação,Wellerson Andrade.

Na segunda-feira (24), membros da Secretaria de Saúde apresentaram à Mesa Diretora a planilha de preços de cirurgias eletivas como: vesícula, adenoídectomia, amigdalectomia, varizes, hernioplastias de diversos casos. Segundo a administração municipal, com o valor repassado será possível realizar cerca de 80 cirurgias nos próximos meses.

A diretora de gestão administrativa da Secretaria de Saúde, Ana Lúcia de Souza, explica que a previsão é de que em 20 dias seja feita toda a parte burocrática para contratar um prestador de serviço e, a partir de então, as cirurgias começarão a ser feitas.

De acordo com a presidente da Câmara, Wilse Marques, a devolução dos repasses ressalta a importância de uma política com transparência, voltada para a população, bem como o respeito aos cidadãos e ao dinheiro público, por parte do Legislativo.

No dia 21 de junho, a Câmara já havia repassado um cheque no valor de R$150 mil, para que seja adquirido um veículo com 15 lugares para a Secretaria Municipal de Saúde. A frota da Secretaria de Saúde precisa ser renovada, pois alguns veículos se encontram em péssimas condições. Até o momento, a Câmara já repassou para a Prefeitura R$300 mil.