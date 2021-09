A Câmara Municipal de Belo Horizonte aprovou em primeiro turno nesta terça-feira (14) o texto original do projeto que cria o auxílio assistencial na cidade, denominado “Auxílio Belo Horizonte”.

Apesar da aprovação, a proposta recebeu também nesta terça-feira uma emenda substitutiva da Prefeitura que aumenta de R$ 160 milhões para R$ 239,5 milhões o valor global do benefício. A diferença, de praticamente R$ 80 milhões, será toda arcada pelo Legislativo, que vai devolver os valores para o Executivo.

O texto original aprovado nesta terça vinha recebendo críticas dos vereadores pelo baixo valor apresentado. Seriam R$ 600 pagos durante seis meses a famílias inscritas no CadÚnico e algumas categorias atendidas por políticas públicas do município, além de mais R$ 100 por família com estudante matriculado na rede pública municipal de educação a ser concedido até a regularização da oferta da alimentação escolar.

Pela proposta debatida entre Legislativo e Executivo, houve algumas mudanças no benefício. Além dos dois valores já previstos, foram adicionados mais R$ 600 a serem pagos durante seis meses para famílias em situação de pobreza, além de R$ 1.200 a serem pagos no mesmo período para as famílias em extrema pobreza.