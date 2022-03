Com o objetivo de utilizar mecanismos tecnológicos para a efetivação de melhorias na segurança da área rural do município de Formiga, mediante vigilância permanente de estradas rurais, os vereadores Flávio Couto e Flávio Martins apresentaram projeto de lei que cria o “Programa Comunidades Fortalecidas”.

A proposta foi votada na reunião ordinária dessa segunda-feira (7) e aprovada por unanimidade.

De acordo com os vereadores, a implantação do programa irá inibir crimes e contravenções penais, aumentar a sensação de segurança dos moradores, possibilitar meios para ações de prevenção e repressão a crimes e contravenções penais, principalmente, no combate ao furto de animais.

O projeto prevê que “particulares poderão participar do programa, cabendo-lhes adquirir o equipamento de vigilância e doá-lo ou cedê-lo sem ônus ao Poder Executivo”, que analisará a viabilidade da adesão da localidade ao programa.