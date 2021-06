A distribuição gratuita de absorventes para mulheres em situação de vulnerabilidade social foi aprovada pela Câmara de Pará de Minas. A proposta foi votada na sessão de segunda-feira (7).

De acordo com o texto da proposta da vereadora Irene Melo Franco (PSB), são consideradas mulheres de baixa renda aquela que ganha até meio salário mínimo por pessoa ou até três salários mínimos de renda mensal total e com características do CadÚnico.

Para ter direito ao benefício, a mulher precisa estar cadastrada em qualquer Centro de Referência em Assistência Social (Cras). A distribuição ficará a cargo do Poder Executivo.

