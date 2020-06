Da Redação – Últimas Notícias

Foi votado e aprovado na reunião do Legislativo de Formiga, realizada na tarde desta segunda-feira (15), o projeto de lei 438/2020, que “torna obrigatório o uso de máscaras pela população, em geral, durante o período de vigência da Situação de Emergência e/ou Calamidade em Saúde Pública em razão da pandemia do Coronavírus”.

De autoria da vereadora Joice Alvarenga, a proposta foi aprovada por sete vereadores e rejeitada apenas por Sidney Ferreira e Sandrinho da Looping que consideram a matéria desnecessária, uma vez que um projeto de lei federal semelhante está aguardando sansão presidencial (PL 1.562/2020) e já há legislação estadual ( Lei 23.636) e ainda decretos municipais em vigor que preveem a obrigatoriedade do uso das máscaras em locais públicos.

Apesar de aprovada por ampla maioria, a proposta contava ainda, com uma emenda aditiva, de também de autoria de Joice Alvarenga, que previa a aplicação de multa no valor de uma Unidade Fiscal Padrão do Município de Formiga (UFPMF) – R$ 255,95, a ser aplicada em desfavor de quem infringisse tal legislação.