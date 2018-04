O Legislativo de Formiga aprovou por unanimidade, na quinta-feira (26), um projeto de lei de autoria da vereadora Wilse Marques/PP e que dispõe sobre a regulamentação do apoio ao Carnaval de Rua na cidade.

A edil explica que tal regulamentação é muito importante para a realização da festa, “dada a importância histórica e artística, bem como de sua característica territorial e de difusão nas regiões da cidade”.

“Este projeto de lei visa estruturar a cidade de forma a preservar suas áreas públicas, atendendo o folião e os moradores dos bairros onde esses acontecem, com segurança, respeitando o ordenamento, além das normas baixadas quando da sua regulamentação, existente no Município. Isto porque o que temos observado nos últimos anos, com o crescimento do Carnaval de Rua do Município de Formiga, e, em seus distritos, salvo melhor juízo, é uma desordem crescente, que vem sendo prejudicial aos foliões e aos moradores onde os blocos desfilam, sobretudo nos casos com grande aglomeração de pessoas, muitas vezes sem o local ter infraestrutura compatível para determinado evento”, acrescenta Wilse.

Com a aprovação, agora Formiga possui medidas de segurança, infraestrutura, fiscalização e regularização do evento estabelecidas.