*Por Gleiton Arantes

A Câmara Municipal homenageou o Rotary Club de Formiga na reunião dessa segunda-feira (26). Suleima Lasmar esteve presente no plenário representando os membros da entidade e recebeu a homenagem pelas mãos do vereador e ex-presidente do Rotary, Sidney Ferreira.

O Dia do Rotariano é comemorado no dia 23 de fevereiro e foi instituído pela lei nº 4.924/2014, por solicitação do ex-vereador, Juarez Carvalho. O Rotary Internacional é considerado a primeira ONG do mundo e está presente em mais de 200 países, contando com mais de um milhão de sócios.

Suleima Lasmar faz parte do Rotary desde 2010. Na ocasião, ela agradeceu pelo reconhecimento e compartilhou a homenagem com os companheiros do Rotary.