Por Gleiton Arantes

O funcionamento do autoatendimento da Caixa Econômica Federal em Formiga continua com horário restrito desde a explosão da agência no dia 1º de agosto do ano passado.

O autoatendimento está disponível apenas em dias úteis e horário comercial e tem gerado insatisfação aos clientes.

Com isso, os vereadores Marcelo Fernandes, Sandrinho da Looping e Sidney Ferreira enviaram ofício à Prefeitura, solicitando informações ao banco.

Ao Procon, a Caixa informou que o Banco Central do Brasil determina por meio da resolução 2932/2002, que o horário mínimo de atendimento ao público, no caso dos bancos múltiplos, bancos comerciais e Caixa Econômica, seja de 5 horas por dia de forma contínua. O Banco Central determina ainda, que independente do horário adotado pelos bancos, essas 5 horas precisam atender um período específico que é das 12h às 15h, horário de Brasília, e que a agência da Caixa em Formiga atende ao público das 11h às 16h e na sala de autoatendimento das 9h as 17h30, ou seja, atendendo a legislação em vigor.

A Caixa informou ainda, que tem investido muito em alternativas de atendimento ao público como autoatendimento, internet, caixa-rápido, lotéricas, correspondentes transacionais, inclusive esses serviços são estendidos aos beneficiários de programas sociais como Bolsa Família, Seguro Desemprego, Pagamento de Aposentados INSS, pagamento de FGTS, PIS, dentre outros. Com isso, a agência tem cumprido a legislação vigente, especificamente no horário de atendimento.

Segundo o Procon, no período de 1º de agosto do ano passado a 21 de fevereiro deste ano, não há nenhum registro de reclamação referente ao horário de atendimento da agência.