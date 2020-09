Estão reabertas as inscrições e nova data da Prova Objetiva para o concurso da Câmara Municipal da Prefeitura de Arcos. O concurso oferece cargos com salários de até R$ 3.252,05.

São oferecidas seis vagas para cargos de Nível Superior, Médio e Fundamental Completo.

Os cargos são: advogado, assistente de comunicação, contador, auxiliar de contabilidade, auxiliar de serviços.

As inscrições podem ser feitas até o dia 1º de outubro. no site www.institutoconsulplan.org.br. Os valores das taxas de inscrição são: R$ 69,80 para os cargos de nível superior; R$ 58,80 para o cargo de nível médio; R$ 54,80 para o cargo de nível fundamental incompleto. O pagamento do boleto bancário poderá ser realizado até o dia 2 de outubro.