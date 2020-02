A Câmara Municipal de Córrego Fundo aprovou dois Projetos de Lei referentes a redução de salários no Legislativo e Executivo para 2021.

Com a aprovação do projeto, o salário dos vereadores que era de R$ 4.910 foi fixado para a próxima legislatura em R$ 2.500.

Durante o encontro, também foi fixado os subsídios do Executivo onde foi reduzido o salário do vice-prefeito que passou de R$ 4.613,11 para R$ 2.500.

De acordo com o presidente da Casa, Danilo José da Costa, a proposta de autoria da Câmara Municipal tem como objetivo gerar uma economia maior para o município. “Mais uma vez essa ação do Legislativo visa cortar gastos do município com a Câmara municipal A realização de um trabalho que temos feito durante toda gestão”, disse Danilo.