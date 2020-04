Um pacote de medidas para a contenção de despesas na Câmara de Divinópolis foi anunciado pelo presidente da Casa, o vereador Rodrigo Kaboja (PSD).

As medidas de economia, segundo o parlamentar, são necessárias diante do impacto econômico e financeiro causado pela pandemia do novo coronavírus.

As portarias 60 e 61, que deverão ser publicadas no Diário Oficial do Município nesta quarta-feira (15), prevê que os cargos comissionados serão extintos, os lanches dos vereadores serão cortados e estão suspensos contratos de prestação de serviço.

“Tivemos uma redução significativa das contas de água, energia elétrica, dentre outras despesas internas nesse período de suspensão das atividades, bem como com as férias coletivas, onde os funcionários e servidores, sem nenhum custo adicional, ficaram em casa, parte em regime home office e usufruíram dos direitos”, explicou Kaboja.