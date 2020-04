A Câmara Municipal de Divinópolis realizará na próxima quinta-feira (23) a 4ª Reunião Extraordinária de 2020.Três projetos de lei estão previstos para análise dos vereadores.

Em destaque, estão a posse do suplente Carlos Eduardo Magalhães (Republicanos) que ocupa a vaga deixada pelo agora ex-vereador Sargento Elton (Patriota).

Os vereadores irão debater e votar também o Projeto de Lei Ordinária do Legislativo Municipal nº 20 de 2020 que fixa em R$ 1.045, o valor do subsídio dos vereadores para a próxima legislatura (2021 a 2024).

A proposta, que recebeu dois pedidos de emenda (Emenda nº 6 de 2020 e Emenda nº 7 de 2020) , foi apresentada no dia 14 de abril de 2020 e apta para única discussão e votação.

Atualmente, o salário bruto de vereador é de R$ 12.177,65. A proposta, segundo o chefe do Poder Legislativo, tem como intenção gerar receitas para que a cidade de Divinópolis possa investir em áreas como infraestrutura, saúde e educação, bem como atravessar as consequências da crise provocada pela pandemia do novo Coronavírus (Covid-19).

Fonte: G37