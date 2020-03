O presidente da Câmara Municipal, Mauro César, baixou portaria na tarde dessa segunda-feira (16), na qual adota uma série de medidas temporárias para prevenir o contágio do Covid-19 (coronavírus).

Tal medida será tomada com relação ao acesso diário do público ao prédio da Câmara, sendo esse somente permitido aos vereadores, servidores e colaboradores terceirizados. Com isso, todos os atendimentos prestados pelo SAJ (Serviço de Auxílio Judiciário) serão realizados de forma eletrônica, através de telefone ou e-mail, ficando suspensos os atendimentos físicos durante a vigência da portaria.

Todos os requerimentos, solicitações e afins acessíveis ao público deverão ser realizados por remessa eletrônica, os quais serão enumerados, despachados e lidos na próxima reunião legislativa ao recebimento da manifestação.

Ainda foi definido que as áreas de maior trânsito de servidores no Legislativo receberão de forma permanente medidas de limpeza e desinfecção das superfícies e demais espaços.