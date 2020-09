O repasse de mais de R$ 98 mil ao Conselho Comunitário de Segurança Pública de Formiga (Consep) foi aprovado durante sessão da Câmara realizada na terça-feira (8).

Realizada comumente às segundas, a reunião semanal foi transferida de data devido ao feriado de Independência.

De acordo com o projeto de lei, aprovado por unanimidade, o valor será usado na execução da manutenção dos monitores do projeto Formiga de Olho.

O crédito suplementar aprovado será aberto no orçamento utilizando a tendência do excesso de arrecadação e será no valor total de R$ 98.188,97.