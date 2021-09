A Câmara Municipal de Formiga busca sempre melhorar sua relação com a sociedade, se aproximar da população e ser transparente quanto a seus atos.

Por isso, para facilitar a identificação da Casa por parte dos cidadãos, foi criada a logomarca institucional do Poder Legislativo, aprovada por meio de Projeto de Resolução votado durante a reunião dessa quarta-feira (8).

A proposta é de autoria da Mesa Diretora da Câmara, composta por Flávio Martins (presidente), Marcelo Fernandes (vice-presidente), Joice Alvarenga (primeira secretária) e Luiz Carlos Tocão (segundo secretário), e foi aprovada com 8 votos favoráveis e 1 contrário, do vereador Cid Corrêa. A logomarca foi criada pelo artista formiguense Paulo Macedo, que doou a arte ao Poder Legislativo.

A imagem será utilizada, em conjunto com o Brasão de Armas do Município, em documentos oficiais, sendo aplicada também nos materiais de consumo impressos, nos formulários e certificados, nos uniformes e materiais de divulgação produzidos, no sítio oficial, nos meios eletrônicos e nos materiais veiculados nas diversas mídias.