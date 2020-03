A Câmara de Formiga realizou nessa terça-feira (24), os testes para realizar as reuniões ordinárias virtual. A ação ocorrerá como medida de prevenção a pandemia causada pelo coronavírus.

O teste foi realizado pelo presidente da Casa, Mauro César e pelos vereadores que acompanharam por meio virtual.



De acordo com a assessoria de comunicação da Câmara, o resultado foi satisfatório e o Legislativo considera que já está pronto para realizar reuniões nesse formato. “A iniciativa de promover sessões virtuais se deu diante do cenário de isolamento social para enfrentamento ao Covid-19 (coronavírus) e da necessidade de continuar a apreciação e discussão de projetos essenciais para Formiga”.

Inspirada no Senado Federal, a reunião virtual contará com o presidente da Câmara presente no plenário e os demais vereadores acompanhando os trabalhos por meio de videoconferência via telefone celular ou computador. Os parlamentares, mesmo à distância, terão o tempo regimental para falar e votar as matérias em pauta.

“É importante ressaltar que, mesmo diante dessa situação de pandemia e consequente isolamento social, a Câmara Municipal adotou medidas preventivas que possibilitam os vereadores e vereadoras a continuarem cumprindo seu compromisso constitucional de apreciar e votar matérias importantes para a população formiguense”, comentou Mauro César.