Da redação

A Câmara Municipal de Formiga homenageou, na última reunião de 2016, na segunda-feira (19) o vereador Juarez Eufrásio de Carvalho.

Por meio de fotos e slides, foi apresentada no plenário a vida política de Juarez, que foi vereador por 4 mandatos e prefeito por dois.

Antes, o vereador fez uso da ‘Tribuna do Povo’ e revelou que está encerrando a carreira política dele.

“Chegou a hora da despedida de um ciclo que tive o privilégio de viver com vocês, companheiros de viagem, de lutas, de sonhos e de trabalho. Tenho consciência de que fui um vereador diferente, e que estive sempre ao lado do povo formiguense”, disse.

Juarezatuou na vida políticapor 58 anos, tendo sido eleito vereador aos 22 anos, o mais novo da história de Formiga. “Estou saindo agora aos 82 anos, sendo também o mais experiente. Sempre olhei para a população mais carente, investindo em creches, melhorias nas escolas e na merenda escolar, na saúde e levando um pouco de lazer a estas pessoas”.

Ele agradeceu ainda aosservidores da Casa, pelo apoio e suporte recebido neste tempo que esteve no Legislativo.

Histórico

Juarez Carvalho iniciou a carreira política em 1958, aos 22 anos, quando foi eleito o vereador mais novo de Formiga, por 3 mandatos consecutivos.

Em 1992, foi eleito prefeito alavancando o crescimento de Formiga com obras visionárias, dedicação à educação e saúde dos formiguenses e incentivo às empresas. Foi reeleito como chefe do Executivo em 2000 e Formiga ganhou em crescimento e desenvolvimento.

Em seu primeiro mandato, foi convidado pelo governo Alemão entre 30 prefeitos no país, para representar o Brasil na Alemanha por 30 dias.

Ele participou de conferências e fazendo atividades de intercâmbio, onde aprendeu várias tecnologias e trouxe inúmeros exemplos de desenvolvimento sustentável que trouxe para implantar em Formiga.

Em 1995, foi agraciado pela Associação Comercial de Minas Gerais, com a comenda de um dos melhores Prefeitos do Ano em Minas Gerais. Em São Roque de Minas recebeu o título de cidadão honorário por ter lutado para levar o asfalto àquela cidade onde nasce o Rio São Francisco.

Nesta trajetória política, ele foi presidente da Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Itapecerica (AMVI) e diretor da Associação dos Municípios do Lago de Furnas (Alago).