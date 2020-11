O presidente da Câmara Municipal de Formiga, Mauro César, esteve durante a semana em Ibirité para buscar na Fundação Helena Antipoff mais de mil máscaras face shield, que foram doadas pela instituição. Sessenta máscaras ficarão com o Legislativo, que as repassará a vereadores e servidores.

“As demais máscaras serão doadas a instituições formiguenses, como Santa Casa de Caridade, Corpo de Bombeiros, Policia Militar, Policia Militar Ambiental, Policia Militar Rodoviária, Penitenciária, Samu e Asilo, para serem usadas como instrumento de prevenção ao coronavírus”, explicou Mauro.

Os equipamentos foram entregues ao vereador pelo presidente da fundação, Vicente Tarley Ferreira Alves, e o diretor, Carlyle dos Passos Laia. “Agradeço a direção dessa importante instituição pelo apoio a Formiga. As máscaras serão de grande utilidade na prevenção a esse vírus que assola o mundo todo. A doação foi uma solicitação da Câmara e o repasse das mais de mil unidades só reforça o compromisso do Poder Legislativo com o formiguense e a saúde pública”, finalizou o presidente Mauro César.