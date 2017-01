Da redação

Após algumas rodadas de reuniões nos dias 3, 4 e 5 deste mês, os vereadores recém-empossados concluíram as negociações para definir os integrantes das Comissões Permanentes e Especiais que funcionarão nessa legislatura.

Segundo informou a presidente da Mesa Diretora, Wilse Marques, chegou-se consensualmente à escolha final, tendo sido ouvidos todos os integrantes da Casa.

Brevemente, será trazido ao conhecimento público o “modus operandi” das referidas comissões, quando se estabelecerá dias e horários de funcionamento das mesmas, para que o público interessado possa participar das reuniões de trabalho, que no seu entender deverão ser abertas para a participação do principal interessado nas decisões, o povo formiguense.

Comissões Permanentes:

Constituição, Justiça e Redação:

Efetivos: Mauro César – Flávio Couto – Cabo Cunha

Suplentes: Joice Alvarenga – Flávio Martins – Marcelo Fernandes

Finanças Orçamento e Tomada de Contas:

Efetivos: Sidney Ferreira – Piruca – Sandrinho da Looping

Suplentes: Cabo Cunha – Flávio Couto – Joice Alvarenga

Serviços Públicos Municipais:

Efetivos: Joice Alvarenga – Flávio Martins – Marcelo Fernandes

Suplentes: Mauro César – Sidney Ferreira – Piruca

Comissões Especiais:

Meio Ambiente:

Efetivos: Flávio Couto – Piruca – Sidney

Suplentes: Flávio Martins – Mauro César – Marcelo Fernandes

Direitos Humanos:

Efetivos: Cabo Cunha – Sadrinho da Looping – Marcelo Fernandes

Suplentes:Piruca – Flávio Couto – Joice Alvarenga

Participação Popular:

Efetivos: Cabo Cunha – Joice Alvarenga – Sidney Ferreira

Suplentes: Marcelo Fernandes – Flávio Martins – Sandrinho da Looping

Saúde:

Efetivos: Joice Alvarenga – Cabo Cunha – Sandrinho da Looping

Suplentes: Mauro César – Flávio Couto – Piruca

Segurança Pública:

Efetivos: Mauro César – Marcelo Fernandes – Flávio Martins

Suplentes: Cabo Cunha – Sandrinho da Looping – Piruca

Mesa Diretora da Câmara se reúne para definir ocupantes dos cargos de livre nomeação

O jornal apurou na segunda-feira (2), que a Mesa Diretora da Câmara Municipal se reuniu pela manhã do mesmo dia com os demais vereadores, para tomar algumas providências relacionadas com o funcionamento da Casa.

À tarde, os vereadores que integram a mesa, novamente, discutiram com a presidente Wilse Marques, algumas questões que a nova legislatura entende como sendo necessárias e imprescindíveis para o melhor funcionamento da Câmara. “Isto visando o atendimento mais eficaz ao público e na busca de se encontrar um consenso que facilite o cumprimento de nossas obrigações: Legislar e Fiscalizar”, disse Wilse.

A reportagem apurou junto às fontes que dentre os assuntos tratados, houve o estudo dos nomes dos cogitados para a composição de alguns cargos de livre nomeação, como: procurador, advogados do SAJ, assessora de comunicação e de outros que integram o setor administrativo.

Foi apurado que serão mantidos em seus respectivos cargos os funcionários: Carla Teles Costa, Erica Oliveira e Marcelo Nogueira.

Para ocupar os cargos no setor jurídico foram convidados os advogados: Mirian Tagliaferri, Sandro Cunha e Luciana Alves.

A presidente Wilse Marques, por telefone, ao ser indagada a respeito, se limitou a nos informar que: “de fato fiz convites a algumas pessoas, fruto de indicações recebidas, mas só após reunir com todos os vereadores, definirei em definitivo. Quero que as escolhas que farei sejam consensuais e o critério adotado ao formular os convites para os indicados foi o da competência dos então escolhidos”.

Wilce comentou que apesar do Legislativo se encontrar em recesso, conforme determina a Lei Orgânica, ela deseja que a Casa funcione internamente neste período e para tanto conta com o apoio de todos os vereadores.

Foram nomeados: portarias publicadas nos dias 3,4 e 5 de janeiro:

Érica Oliveira – comunicação

Carla teles – secretaria geral

Marcelo Nogueira – assessor administrativo

Mirian Tagliaferri – assessora jurídica

Sandro Cunha – SAJ – Assistente Judiciário Legislativo;

Luciana Alves – SAJ – Assistente Judiciário Legislativo.

Segundo informações da assessoria de comunicação da Câmara, as nomeações dos convidados para integrarem o SAJ ainda não foram publicadas.